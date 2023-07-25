Овощи трескаются на плодоножке: как не допустить потери урожая

С таким дефектом у урожая чаще всего имеют дело те дачники, которые выращивают морковь, томаты, салат в кочанах, капусту и сливы. Основная причина кроется в недостатке влаги в один период и избыток в другой.

При обилии воды клетки плода активно делятся, при дефиците усыхают, а потом загрубевшая поверхность не успевает восстановиться, и в результате плод трескается.

Чтобы этого не происходило, старайтесь обеспечить растению равномерный доступ к воде. Поливайте умеренно в засуху, и не допускайте пересушивания.