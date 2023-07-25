Огурцы будем выращивать вплоть до самых осенних холодов

12:46 2023-07-25

Огурцы будут плодоносить до осени, если выполнять простые правила их посадки и ухода.

Во второй половине августа обязательно утепляйте посадки, не допуская образования конденсата и переохлаждения. Со снижением температуры способность к усвоению питательных веществ падает, поэтому давайте огурцам внекорневые удобрения.

Чтобы уберечь овощ от мучнистой росы, гнили и паразитов, отдайте предпочтение неагрессивным экологически чистым обработкам, так иммунитет огурцов не пострадает.  Поливайте их реже во избежание избытка конденсата.

Следите за тем, чтобы вовремя убирать выросшие плоды. Они забирают энергию и препятствуют формированию новых завязей.

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