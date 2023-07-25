Фунгицидная обработка спасет кабачки от поражения мучнистой росой

В качестве средства от мучнистой росы отлично зарекомендовал себя препарат Топаз. Он является фунгицидом, и может как профилактировать болезнь, так и уничтожать мучнистую росу с листов.

Препарат продается в виде ампул, из которых готовится раствор для опрыскивания. Вреда кабачкам обработка не принесет.

Но проводить процедуру нужно в маске, перчатках и халате. Не следует во время опрыскивания употреблять пищу или курить. А также постарайтесь, чтобы в это время поблизости не было маленьких детей и животных.