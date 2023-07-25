Заболел куст смородины: какой уход ей потребуется в конце сезона

Самой частой проблемой смородины является мучнистая роса. Обработать ее от болезни можно за неделю до сбора ягод, если речь идет о безопасных биопрепаратах. Химикаты же можно применять только ранней весной или осенью после того как урожай снят.

Если вы видите, что на кустарнике малый прирост побегов, его необходимо омолодить, сделав обрезку самых старых ветвей. Важно, чтобы не оставалось пеньков, каналов для проникновения стеклянницы.

Срезанные побеги нужно засыпать грунтом. Осенью куст следует удобрить калийно-фосфорным удобрением и перекопать землю вокруг вместе с листвой.