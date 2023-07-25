Агроном Елена Кожина рассказывает, в какой последовательности стоит поливать садовые и огородные культуры

Первыми нужно поливать горшечные растения. За ними следуют тепличные культуры без автоматического полива в парнике. За ними идут многолетники возрастом полтора-два месяца и молодые деревца. Теперь беремся поливать капусту, редис, салат и огурцы.

Кабачки, репа, свекла, морковь и зелень идут следующим номером. После них приступайте к ягодным малине и клубнике. За ними идет черед однолетних цветов, а потом голубики, гортензии и рододендронов.

Многолетние кусты следуют за ними. И в конце можно полить овощи, хорошо переносящие недостаток влаги: помидоры, тыкву и картофель. В конце полейте розовые кусты и приусадебный газон.