Урожай орехов фундука начинается с самой его посадки

Для фундука требуется большая площадь охвата, поэтому позволить его посадить можно только при наличии большого участка. Принцип посадки шесть на шесть метров.

Фундук относится к влаголюбивым культурам. Он чувствителен к сильным ветрам и холоду, поэтому лучше всего его сажать там, где прохладные воздушные массы не задерживаются.

Лучшим временем для посадки фундука, чтобы он прижился, будет начало октября. Допустима посадка и рано весной, но шансы на удачу меньше, поскольку время покоя у орех лесного краткое.