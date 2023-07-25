Урожай орехов фундука начинается с самой его посадки

13:34 2023-07-25

Чтобы ваш орешник приносил плоды, важно соблюдать агротехнические правила при его посадке.

Для фундука требуется большая площадь охвата, поэтому позволить его посадить можно только при наличии большого участка. Принцип посадки шесть на шесть метров.

Фундук относится к влаголюбивым культурам. Он чувствителен к сильным ветрам и холоду, поэтому лучше всего его сажать там, где прохладные воздушные массы не задерживаются.

Лучшим временем для посадки фундука, чтобы он прижился, будет начало октября. Допустима посадка и рано весной, но шансы на удачу меньше, поскольку время покоя у орех лесного краткое.

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