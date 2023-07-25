Фундук одарит вас орехами, если вы научитесь правильно его прореживать

Первая обрезка производится после посадки на высоте 25-30 сантиметров. Оставить необходимо выбранные 8-10 крепких побегов.

Желательно, чтобы они находились на как можно большем расстоянии друг от друга. Далее вам придется регулярно прореживать кустарник и убирать засохшие ветви.

Не следует срезать вышедшие после обрезки побеги-однолетники. Фундук дает плоды на них, начиная с четвертого года после посадки.