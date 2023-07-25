Уберечь лесной орех от заболеваний и вредителей поможет грамотный уход за ним

Уход начинается весной, как только вы обнаружите на кустарнике первые листочки с опрыскивания 0,6 процентным раствором тиозола 80 для борьбы с мучнистой росой. Можно использовать и двухпроцентный серно-известковый раствор.

Интервал между опрыскиваниями должен быть не более десяти-двенадцати дней. Следующий важный этап наступит осенью.

Когда с орешника опадет листва, важно ее собрать и сжечь. После этого грунт возле кустарника нужно хорошо перекопать, чтобы избавиться от личинок орехового долгоносика и инфицирования мучнистой росой.