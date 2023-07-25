Зола для урожайности грядок: с древних времен до наших дней не теряет актуальности

Золу в качестве удобрения люди использовали с древности. Первый такой опыт в истории был во времена ведения подсечно-огневого земледелия.

Зола содержит основные необходимые растениям микроэлементы. Среди важнейших из них марганец, сера, фосфор, никель, железо, магний и цинк.

Зола отличное средство от вредителей. Ею можно подкармливать посадки под корень или готовить зольный раствор с водой для опрыскивания.