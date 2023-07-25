Некоторые цветы на дачной клумбе могут стать причиной серьезного отравления и даже гибели

Самым ядовитым из всего списка является милый и симпатичный ландыш. В нем токсин содержится в цветах и листьях.

Яд дигитоксин содержится в наперстянке, который может спровоцировать сердечный приступ. Тот же эффект могут производить листочки крокуса после его цветения и безвременника до начала цветения.

Очень опасны семена клещевины. Причиной является токсичный белок рицин: два-три съеденных семечка могут надолго отправить на больничную койку. Также ядовита пыльца широколистной кальмии, гортензия, и цветки, и листья аквилегии, яд которого парализует систему дыхания.