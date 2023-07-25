Маша из сериала Воронины поделилась фото в кружевном белье спустя 4 месяца после родов

Маше из сериала "Воронины" уже 19 лет. Более того, знаменитость уже успела стать мамой.
Актриса родила дочь в марте текущего года, которую назвала своим именем - Мария.
Маше из сериала "Воронины" уже 19 лет. Более того, знаменитость уже успела стать мамой.
Актриса родила дочь в марте текущего года, которую назвала своим именем - Мария.
Мария Ильюхина продемонстрировала, каких результатов ей удалось достичь за 4 месяца после того, как она родила ребенка.
Звезда экрана выложила в Сеть свой снимок в красном кружевном белье.
Артистка рассказала, что за 1 месяц после рождения дочери смогла сбросить 15 килограммов.
Диана Видоварова
25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.
Диана Видоварова
25 июля украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу парламента Украины Руслана Стефанчука сообщило, что депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
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