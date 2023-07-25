Маша из сериала Воронины поделилась фото в кружевном белье спустя 4 месяца после родов

14:45 2023-07-25

Актриса Мария Ильюхина, известная по роли в многосерийной картине "Воронины", в марте этого года родила дочь и показала, как ей удалось похудеть.

Маше из сериала "Воронины" уже 19 лет. Более того, знаменитость уже успела стать мамой.

Актриса родила дочь в марте текущего года, которую назвала своим именем - Мария.

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    Мария Ильюхина продемонстрировала, каких результатов ей удалось достичь за 4 месяца после того, как она родила ребенка.

    Звезда экрана выложила в Сеть свой снимок в красном кружевном белье.

    Артистка рассказала, что за 1 месяц после рождения дочери смогла сбросить 15 килограммов.

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