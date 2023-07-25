Маша из сериала Воронины поделилась фото в кружевном белье спустя 4 месяца после родов

Мария Ильюхина продемонстрировала, каких результатов ей удалось достичь за 4 месяца после того, как она родила ребенка.

Звезда экрана выложила в Сеть свой снимок в красном кружевном белье.

Артистка рассказала, что за 1 месяц после рождения дочери смогла сбросить 15 килограммов.