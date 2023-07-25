Появлению бульона на наших столах мы обязаны французскому крестоносцу

В 1110-м году герцог Лотарингский Готфруа де Бульон участвовал в крестовом походе. Он оказался в Иерусалиме в роли хранителя Гроба Господня.

В те времена шили жестокие сражения, и среди крестоносцев было много раненых. Чтобы их спасти при дефиците пищи Готфруа придумал гениальный ход, которым и мы пользуемся теперь.

Он приказал давать раненым отвар, оставшийся после варки мяса, поскольку твердую пищу они есть не могли. Правда, есть версия жадности герцога, отдававшего мясо знати, а солдат кормившего названным в его честь бульоном.