Юрист Славы и Успенской обвинила пластического хирурга Хайдарова в клевете

Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина объявила, что они с клиентками сейчас думают, как удовлетворить свои интересы в ситуации с откровенной ложью в их адрес из уст пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Вымогательство, в котором врач обвиняет артисток, правовед назвала клеветой и оскорблением.

Сенина уточнила, что заявительницы убеждены, что с Хайдаровым миром не удастся договориться из-за его адвоката.

Адвокат исполнительниц уточнила, что на нее вышла супруга Хайдарова Светлана, которая является директором клиники, где работает муж.

Руководитель пытается решить проблему взаимоприемлемым путем.