Экс-депутат ФРГ: Запад раздражен целостностью и богатством России

15:45 2023-07-25

Бывший депутат бундестага, Вальдемар Гердт, заявил в интервью "Известиям", что Запад раздражен тем, что Россия остается целостной и не поддается стратегии "разделяй и властвуй".

Он отметил, что западные элиты особенно беспокоятся о том, что Россия обладает обширными территориями и ресурсами, считая это несправедливым при населении в 140 миллионов человек.