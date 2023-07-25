Он отметил, что западные элиты особенно беспокоятся о том, что Россия обладает обширными территориями и ресурсами, считая это несправедливым при населении в 140 миллионов человек.
Экс-депутат ФРГ: Запад раздражен целостностью и богатством России
15:45 2023-07-25
Бывший депутат бундестага, Вальдемар Гердт, заявил в интервью "Известиям", что Запад раздражен тем, что Россия остается целостной и не поддается стратегии "разделяй и властвуй".
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15:52
Диана Видоварова
Пьяный 40-летний мужчина в Белыничах приставал к малолетним девочкам на детской площадке
25 июля Следственный комитет Республики Беларусь со ссылкой на официального представителя УСК по Могилевской области Татьяну Старосотникову сообщило, что в мае текущего 2023 года пьяный 40-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек, игравших на детской площадке и в городском сквере.
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15:52
Диана Видоварова
Депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата после отдыха на Мальдивах
25 июля украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на главу парламента Украины Руслана Стефанчука сообщило, что депутат Верховной Рады Юрий Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата.
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