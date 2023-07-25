Климова выложила в Сеть совместный снимок со своей 71-летней матерью

Екатерина Климова рассказала фанатам, что прошлась со своей мамой по магазинам, чтобы приобрести той наряды.

Актриса назвала родительницу "куколкой", отметив, что всю одежду они подбирали, полагаясь на мамин вкус.

Знаменитость рассказала, что ее близкая родственница много общего имеет с ребенком, например, умеет радоваться малому.

Екатерина благодарна матери, которая пожертвовала ради дочерей всем (у актрисы есть сестра). Теперь она и ее сестра Виктория оберегают маму, как только могут.