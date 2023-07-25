Экс-военком Одессы Борисов отправлен под стражу по делу о коррупции

25 июля бывший глава одесского военного комиссариата Евгений Борисов, который подозревается в коррупции, был отправлен под стражу на 60 суток до избрания другой меры пресечения. Известно, что Борисов может быть освобождён из-под стражи через внесение залога в размере 150 миллионов гривен, что составляет 12 миллионов и 261,5 тысячу белорусских рублей.

Сам Евгений Борисов утверждает, что может умереть в местах лишения свободы, поскольку недавно он перенёс отрыв тромба и нуждается в регулярных реабилитационных процедурах.