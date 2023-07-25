Савичева объяснила, почему снова занимается бальными танцами

Юлия Савичева в рамках интервью корреспонденту aif.ru рассказала, что еще с 2022 года занимается бальными танцами, которым отдала 8 лет в детстве (с 8 до 15 лет).
Знаменитость призналась, что мечтала вернуться Pro-Am, где профессионал стоит в паре с непрофессионалом.
Исполнительница отметила, что в прошлом году они с партнером поставили 3 танца и участвовали в турнире, где победили.
Сейчас Савичева танцует с новым партнером, профессионалом - Семеном Медянкиным.
Артистка призналась, что танцы для нее отдушина, возможность переключиться на любимое занятие, которое помогает и морально, и физически.
Сейчас звезда с партнером готовят 10 танцев в разных программах, а 1 октября текущего года будут участвовать в первом совместном турнире.
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