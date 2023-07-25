Дуэн Джонсон поддержал забастовку американских актеров и внес в фонд помощи им самую внушительную сумму

Кортни Б. Вэнс сообщил, что это были самые большие деньги, которые фонд когда-либо получал от одного человека.

Глава Гильдии актеров США назвал это отличным жестом, ведь так можно помочь сразу многим.

По словам представителя Гильдии, в начале забастовки обращался к самым обеспеченным актерам за помощью. Пожертвование Джонсона сможет помочь 10 000 актерам, оказавшихся в бедственном положении.

Недавно Джонсон получил самый большой гонорар за роль в голливудском фильме "Красный". Ему заплатили 50 000 000 долларов.