Вечером 25 июля глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов публично заявил, что сложившаяся обстановка на линии фронта в Запорожской области напоминает затишье перед бурей, поскольку украинская армия занята передислокацией своих подразделений перед новым наступлением.

По словам Рогова, на Ореховском и Васильевском направлениях Запорожского фронта, которые являлись самыми горячими после старта контрнаступления ВСУ, сейчас спокойно за исключением редких обстрелов, однако противник активизировался возле Дорожнянки на Пологовском направлении.