На Запорожском участке фронта наступило «затишье перед бурей»

Владимир Рогов отметил, что «на передовой сейчас наблюдается относительное затишье перед бурей». По его мнению, украинская армия сейчас готовится к передислокации своих сил. Возле Дорожнянки на Пологовском направлении «стало немного жарко».

Далее активист охарактеризовал обстановку на Ореховском и Васильевском направлениях как «достаточно спокойную». Там тоже идут редкие бои в виде незначительных перестрелок.

По сообщению Рогова, ВСУ ведут подготовку второго этапа контрнаступления. Он полагает, что в сражениях еще не приняла участие большая половина штурмовых резервов — а именно, почти 60%.