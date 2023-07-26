На Запорожском участке фронта наступило «затишье перед бурей»

02:52 2023-07-26

По словам Владимира Рогова, главы движения &#171;Мы вместе с Россией&#187;, спокойную ситуацию на фронте в районе Запорожья нужно воспринимать как &#171;затишье перед бурей&#187;. Информация предоставлена РИА Новости.

Владимир Рогов отметил, что «на передовой сейчас наблюдается относительное затишье перед бурей». По его мнению, украинская армия сейчас готовится к передислокации своих сил. Возле Дорожнянки на Пологовском направлении «стало немного жарко».

Далее активист охарактеризовал обстановку на Ореховском и Васильевском направлениях как «достаточно спокойную». Там тоже идут редкие бои в виде незначительных перестрелок.

По сообщению Рогова, ВСУ ведут подготовку второго этапа контрнаступления. Он полагает, что в сражениях еще не приняла участие большая половина штурмовых резервов — а именно, почти 60%.