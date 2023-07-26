В Беларуси на 66 рублей выросла средняя заработная плата по стране в июне

Согласно источнику, размер заработной платы белорусов в июне в среднем составил 1927,1 рублей. Этот показатель превышает предыдущий на 66 рублей. В мае жители Беларуси получали по усредненным данным 1861, 1 рубль.

Таким образом, средняя зарплата в июне возросла на 3,5%, по сравнению с маем. В мае она подросла на 65, 2 рублей, в апреле понизилась на 18, 3 рубля. Мартовская прибавка составила 126, 4 рубля, в феврале повышение произошло всего на 2, 9 рублей, в январе зарплата вообще упала сразу на 230, 7 белорусских рублей.

По данным за декабрь 2022 года наблюдался рост средней заработной платы на 267 рублей.