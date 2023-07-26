В МВФ рассказали, на сколько подорожает зерно из-за аннулирования зерновой сделки

Рост цен на зерно в пределах 15% обозначил главный экономист МВФ Пьер-Оливе Гуринша. Он считает, что Черноморская зерновая инициатива внесла большой вклад в обеспечении зерном стран мира. Однако на данном этапе будет работать обратный механизм. В ближайшем будущем цены на продукты питания начнут взлетать.

По замечанию Гуринши, зерновое соглашение дало возможность экспортировать 33 млн тонн украинского зерна. В этот период цены удавалось удерживать на приемлемом низком уровне.

После решения России о выходе из сделки начался стремительный рост цен на пшеницу, такая картина наблюдалась уже с 17 июля, в день, когда появились новости о замораживании зернового соглашения со стороны Кремля.