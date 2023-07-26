МВФ скорректировал прогноз роста мирового ВВП России в 2023 году в лучшую сторону

В процентном выражении рост российской экономики в 2023 году составит не 0, 8%, как прогнозировалось ранее, а 1, 5%.

Такое позитивное изменение показателей можно объяснить хорошей динамикой в развитии розничной торговли, строительной отрасли, промышленном производстве. Как известно, эти сферы были в значительной мере укреплены за счет налогово-бюджетных стимулов.

Что касается прогноза на 2024 год, он пока остается без изменений, то есть на уровне 1, 3%.

Между тем в 2022 году ВВП России был сокращен на 2, 1%, хотя предыдущий годовой рост составил 5, 6%.