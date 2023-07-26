Россия разрабатывает радиолокационную станцию, чтобы выявлять и ликвидировать мини-дроны

Ранее на предприятии была создана радиолокационная станция (РЛС), весящая не более одной четвертой центнера. Система защищает объекты стратегически значимой инфраструктуры от нападок беспилотников с воздуха и помогает выявлять наземную и наводную технику.

По заверению Комогорцева, на сегодняшний день разработка почти завершена, единый комплекс обнаружения и подавления дронов противника может быть представлен уже к концу третьего квартала 2023 года.

Новинка может выявить даже очень миниатюрное беспилотное устройство — размер которого достигает всего 16х20 см. Работает система таким образом: выявляет угрозу, может двигаться за ней до 500 м и находиться в зависшем состоянии до 250 м. Выполнять эти действия РЛС может в том числе в условиях города с многочисленными застройками.