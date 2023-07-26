Школьница из Минска заняла второе место на Международной олимпиаде по химии в Цюрихе

07:52 2023-07-26

Команда школьников из Беларуси показала отличные результаты на 55-й Международной химической олимпиаде (IChO-2023), которая проходила в Цюрихе. Об этом сообщили в белорусском Министерстве образования.

Белорусская сборная завоевала три серебряных и одну бронзовую медали. Команда состояла из четырех человек. Медали получили все. Серебро досталось ученице 9-го класса из минской гимназии №5 Антонине Штыцко.

Второе место вместе с ней разделили ученица 11-го класса Мария Стовбуник и ученик 11-го класса Александр Шарайчук из Молодечно. Бронзу взял Глеб Боровой из Бобруйска, учащийся 11-го класса.

Всего в Международной химической олимпиаде-2023 участвовали 348 школьников из старших классов, приехавших из 87 стран мира.