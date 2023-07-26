На юге Италии бушуют пожары, на север страны обрушился град размером с апельсин

Лесные пожары испытывают на прочность не только Грецию и Турцию, но и Италию. Леса горят в районе Палермо на Сицилии и других местах острова. А на севере страны вчера прошли сильные шторма. Хотя аэропорт Палермо на Сицилии вновь открыт, пламя рядом с ним продолжают тушить.

Пожар разгорелся в понедельник в Чинизи, недалеко от Палермо, и стремительно распространился благодаря мощному жаркому ветру. Многих жителей пришлось эвакуировать, есть погибшие.

А на севере Италии - сильный шторм с градом. На улицах Милана зафиксировали порывы ветра со скоростью 100 км в час. Стихия скручивала деревья и скатывала крыши. Парки в городе закрыты, из-за ливней также останавливалась работа общественного транспорта.