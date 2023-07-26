В Сингапуре впервые за 20 лет казнят женщину, которая хранила 30 грамм героина

Сингапур - государство, в котором одни из самых жестких законов в сфере наркотиков. За хранение и сбыт здесь грозит смертная казнь через повешение.

Как сообщает The Guardian, 28 июля собираются казнить гражданку Сингапура Саридеви Джамани.

К смертной казни ее приговорили в 2018 году - после того, как признали виновной в хранении 30 граммов героина с целью незаконного оборота.

Женщин в стране не казнили с 2004-го года - после того, как была повешена 36-летняя парикмахерша Йен Мэй Воен, и тоже за наркотики.