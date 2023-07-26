Кологривый поделился впечатлениями от постельной сцены с Самбурской в фильме Макс и Гусь

Игру Настасьи Самбурской на съемках Никита Кологривый описал так: "работает бесперебойно, как часы". Откровениями на тему актер поделился в интервью KP.RU.

По заверениям артиста, он ничуть не смутился, когда Самбурская в чем мать родила появилась на съемочной площадке, а ее героиня поднялась перед ним из ванной и предложила заняться любовью.

Кологривый отметил, что знаком с Самбурской давно, еще со времен работы на сцене театра на Малой Бронной. Звезда экрана подчеркнул, что знает Настасью в первую очередь как драматическую актрису, а потом уже как соблазнительную женщину.

Знаменитость высказался относительно постельных сцен, что они на съемках не представляют никакой романтики, а создаются быстро, четко, жестко.