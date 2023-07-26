Бузова рассказала о своих долгах по налогам в РФ

11:35 2023-07-26

Недавно в СМИ появилась информация, что поющая ведущая Ольга Бузова задолжала ФНС РФ солидную сумму. Как прокомментировала эту информацию знаменитость?

Ранее многие Телеграм-каналы опубликовали информацию, что Ольга Бузова находится в списке должников перед ФНС.

Сообщалось, что звезда экрана и сцены не доплатила в казну РФ 193 000 российских рублей.

Телеграм-канал Mash утверждает, что знаменитость подозревают в махинациях по неуплате или недоплате налогов.

Бузова, находящаяся в настоящее время на съемках в Африке, заявила, что регулярно оплачивает счета по налогам и никому не должна ни копейки.

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