Лошади Пржевальского слишком дикие: правда или миф, что из невозможно одомашнить

Лошадь Пржевальского действительно дикое животное. Но то, что они не идут на контакт с человеком, абсолютная неправда.

Еще в начале двадцатого века этих животных можно было увидеть в зоопарках. Они обучаемы, узнают тех, кто их кормит, позволяют себя гладить.

Правда, возможности объездки и обучения командам не исследовались. Этих лошадей уже тогда было очень мало. и все усилия животноводов направлялись на то, чтобы вернуть их в дикую природу. Отсюда и миф, что лошадей Пржевальского нельзя приручить.