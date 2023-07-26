Американские ученые запустили проект по оживлению вымершего шерстистого мамонта

Речь идет о создании генетически модифицированного гибрида шерстистого мамонта, вымершего четыре тысячи лет назад и азиатского слона. В случае удачи эксперимента животное планируется акклиматизировать для арктических условий жизни.

Для этого необходимо сначала создать генетическую последовательность, а затем успешно оплодотворить яйцеклетку, и вырастить детеныша.

По словам основателя проекта Бена Ламма в этом процессе будет задействован искусственный интеллект.