Американские ученые запустили проект по оживлению вымершего шерстистого мамонта

Речь идет о создании генетически модифицированного гибрида шерстистого мамонта, вымершего четыре тысячи лет назад и азиатского слона. В случае удачи эксперимента животное планируется акклиматизировать для арктических условий жизни.
Для этого необходимо сначала создать генетическую последовательность, а затем успешно оплодотворить яйцеклетку, и вырастить детеныша.
По словам основателя проекта Бена Ламма в этом процессе будет задействован искусственный интеллект.
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