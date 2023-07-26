Выжить после удара молнии: как меняется организм человека

12:42 2023-07-26

В организме человека, пережившего удар молнией, происходят существенные изменения, если ему удается выжить.

Ввиду того, что электрический заряд проходит через тело человека за несколько секунд шансы выжить при попадании молнии доходят до 90 процентов. Остальные 10 по статистике погибают от остановки сердца и угнетения дыхания.

Выжившие впоследствии сталкиваются с проявлениями ПТСР, неврологическими проблемами, схожими с теми, что появляются при сотрясении мозга.

Среди других нарушений потеря ориентации в пространстве, снижение концентрации внимания, нарушения памяти и даже хроническая депрессия.

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