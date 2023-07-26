Илон Маск раскритиковал фильм «Барби» за левацкую повестку

Илон Маск высмеял в Твиттер новую фэнтизийную кинокомедию Греты Гервиг фильм "Барби", где Марго Робби и Райаном Гослингом были заняты в главных ролях, сообщает МК. В США лента вышла на большие экраны 21-го июля 2023-го года киностудией Warner Bros. Pictures.

Хотя "Барби" получила довольно высокую оценку от рецензентов за режиссуру, костюмы, дизайн, музыку и игру актеров, американскому миллиардеру картина не понравилась за продвижение левацкой идеи.

По словам Маска, Барби часто произносит в ленте слово "патриархат". Бизнесмен в шутку написал в своем аккаунте, что, если выпивать всякий раз, когда Барби это говорит, можно "упасть в обморок задолго до окончания фильма".