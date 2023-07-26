Рассол для закатки огурцов: какой лучше, горячий или холодный

13:11 2023-07-26

Заливать огурчики горячим или холодным рассолом: ищем ответ на животрепещущий вопрос.

Горячий или холодный рассол зависит от конкретной рецептуры. Маринад, например, всегда будет горячим.

Если вы выбираете холодный способ засолки, то нужно иметь в виду, что длительность процесса увеличивается, и для просолки потребуется большее количество соли.

Его преимущество в том, что он по сравнению с горячим сохраняет большее количество витаминов. Особенно это касается витамина С, который разрушается при нагревании.

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