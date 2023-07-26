Срезать или вывинтить грибную ножку при сборе грибов

Кандидат биологических наук Александр Лагунов уверен, что ответ на этот вопрос зависит от того, о какой разновидности грибов идет речь.

Грузди и сыроежки относятся к грибам пластинчатого типа. В них относительно мало влаги, поэтому вероятность загнивания ножки невелика, и их можно срезать ножом.

Другая ситуация с грибами трубчатыми. Это подосиновики, маслята, подберезовики и боровики, имеющие более рыхлую текстуру ножки, поэтому их предпочтительнее вывернуть.