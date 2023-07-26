Мэтт Дэймон признался, по какой причине поцелуй со Скарлетт Йохансон был адом

В 2011 году на съемках картины "Мы купили зоопарк" Мэтту Деймону пришлось целоваться со Скарлетт Йохансон.

Казалось бы, что может быть приятнее, чем целовать голливудскую красавицу, но все пошло не так.

Во время перерыва актриса съела сэндвич с луком.

Как только Скарлетт вошла на площадку, режиссер принялся снимать интимную сцену. Йохансон была раздосадована и призналась, что только что отправила в рот "не очень хорошую еду".

Деймон решил перевести все в шутку, заметив, что со всеми такое бывает, имея в виду неприятный запах коллеги изо рта.