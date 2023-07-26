Успенская обвинила Хайдарова в раскрытии врачебной тайны

Любовь Успенская не стала скрывать, что после "профессионализма" Тимура Хайдарова ей пришлось "латать" фигуру в другой клинике.
Певица заявила, что не желает, чтобы от рук этого медика пострадали другие люди.
Успенская обвиняет врача не только в непрофессионализме, но и раскрытии врачебной тайны, намереваясь отстаивать собственные интересы через суд.
Знаменитость недоумевает, что в эфире одного из российских каналов Хайдаров посмел назвать ее вымогательницей.
Звезда сцены заверила, что не собирается скандалить, а будет действовать в законном порядке, но себя в обиду не даст.
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