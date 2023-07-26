Гузеева заявила, что не является очень хорошей матерью

Лариса Гузеева часто рассказывает подписчикам о своей наследнице Ольге, не скрывая, что воспитывала девочку не всегда правильно.

Знаменитость оправдывает это тем, что, когда была молодой, информации о воспитании детей почти не было.

Ведущая "Давай поженимся!" разметисла в Сети новую публикацию, посвященную ее путешествию с Ольгой по Будапешту.

Гузеева не стала скрывать, что не причисляет себя к "святым" и безгрешным, но делает все, чтобы "не испортить жизнь своим детям", проявляя заботу о них, насколько это можно.