Гузеева заявила, что не является очень хорошей матерью

Лариса Гузеева часто рассказывает подписчикам о своей наследнице Ольге, не скрывая, что воспитывала девочку не всегда правильно.
Знаменитость оправдывает это тем, что, когда была молодой, информации о воспитании детей почти не было.
Ведущая "Давай поженимся!" разметисла в Сети новую публикацию, посвященную ее путешествию с Ольгой по Будапешту.
Гузеева не стала скрывать, что не причисляет себя к "святым" и безгрешным, но делает все, чтобы "не испортить жизнь своим детям", проявляя заботу о них, насколько это можно.
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