Российская армия продвинулась на три километра на Краснолиманском направлении

17:52 2023-07-26

26 июля на брифинге Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант, сообщил о продвижении российских войск вглубь обороны ВСУ на 2,7 км и на 3 км по линии фронта.

Четыре атаки со стороны Украины были отбиты с помощью авиации и тяжелых огнеметных артиллерийских систем. Сражения проходили в Серебрянском лесничестве, Червоной Диброве, Райгородке.

В Григоровке, Торском, Нововодяном, Ямполовке нанесен значительный ущерб военной технике и живой силе противника.

В районе Тернов блокированы действия ДРГ. Военный склад со снарядами 66-й механизированной бригады полностью разгромлен.

В течение последних суток армия Украины лишилась на Краснолиманском направлении пяти бронированных машин, трех САУ «Гвоздика», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, двух гаубиц — Д-30 и Д-20, четырех пикапов, более 190 бойцов.