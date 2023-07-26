Четыре атаки со стороны Украины были отбиты с помощью авиации и тяжелых огнеметных артиллерийских систем. Сражения проходили в Серебрянском лесничестве, Червоной Диброве, Райгородке.

В Григоровке, Торском, Нововодяном, Ямполовке нанесен значительный ущерб военной технике и живой силе противника.

В районе Тернов блокированы действия ДРГ. Военный склад со снарядами 66-й механизированной бригады полностью разгромлен.

В течение последних суток армия Украины лишилась на Краснолиманском направлении пяти бронированных машин, трех САУ «Гвоздика», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, двух гаубиц — Д-30 и Д-20, четырех пикапов, более 190 бойцов.