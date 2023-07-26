Королева призналась, что хранит свадебный наряд со свадьбы с Николаевым

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись много лет назад, но от свадебного наряда певица не спешит избавляться.
Артистка объяснила, что никогда не выбросит ни свадебные платья ни со свадьбы с Николаевым, ни с церемонии бракосочентания с Сергеем Глушко.
Знаменитость называет подобные предметы гардероба одеждой с историей.
Также исполнительница не избавляется и от эксклюзивных нарядов от кутюрье, выполненных в единственном экземпляре.
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