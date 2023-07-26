Королева призналась, что хранит свадебный наряд со свадьбы с Николаевым

18:15 2023-07-26

Наташа Королева заявила, что не собирается выбрасывать платье, в котором выходила замуж за Игоря Николаева.

Игорь Николаев и Наташа Королева развелись много лет назад, но от свадебного наряда певица не спешит избавляться.

Артистка объяснила, что никогда не выбросит ни свадебные платья ни со свадьбы с Николаевым, ни с церемонии бракосочентания с Сергеем Глушко.

Знаменитость называет подобные предметы гардероба одеждой с историей.

Также исполнительница не избавляется и от эксклюзивных нарядов от кутюрье, выполненных в единственном экземпляре.

Показать следующие комментарии
Фото