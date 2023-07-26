Кто же он - "Hyundai" основатель стремительно развивающегося бренда

В 1974 году стартовало производство первого автомобиля под названием Hyundai Pony. Над дизайном работали профессионалы из итальянского ателье Italdesign Giugiaro

Вскоре в 1982 году компания изготовила новую версию Pony, которая стала экспортироваться в Британию. А в 1983 году Hyuindai уже начала поставлять автомобили в США, Канаду и в другие страны.

Позже был выпущен автомобиль Excel. В США он стал одним из лучших автомобилей.

Вдохновившись успехом, Hyundai начинает изготавливать новую модель - Sonata.

Но многим автолюбителям она не особо понравилась, за что получила множество негативных отзывов и также была снята с продаж. Но компания не отчаялась, взяла во внимание все недочеты и предложения по доработке, и выпустила второе поколение.

В 1989 году Hyundai решает создать свой первый мотор по собственным чертежам. Двигателю дали название Alpha.

В 1990 году общий объем их авто продукции перевалил за отметку 4000000 изготовленных экземпляров. В 1991 году Hyundai полностью стала технологически независимой компанией, выпустив собственную трансмиссию.

Следующий автомобиль, который был выпущен Hyundai, стал вездеход Galloper. Он был сконструирован на основе Mitsubishi Pajero.

В 1992 году компания продолжала расширять свой рынок, тем самым создав концепт-кар HCD-I.

Данный автомобиль, как и её приемник HCD-II, был нацелен на тех покупателей, которые были не готовы переплачивать за элитные европейские авто.

В 1995 году выпускается авто Accent (Verna). Модель послужила основой для Solaris, который изготавливался на российском рынке.

В 1996 году в Индии было открыто представительство Hyundai, которое назвали - «Hyundai Motor India Limited». Позже была презентация нового liftback — Hyundai Coupe или его еще называли: Tiburon, Turbulence и Tuscani.

Чтобы стать маркой всемирного класса, в 1998 году фирма начинает активнее раскручивать. свой бренд.

Позже Чон Чжу Ен передает борозды правления в Hyundai одному из своих сыновей -Чонг Монг Ку.

В дальнейшем компания опиралась на качество, новые современные технологии, обеспечение безопасности и надёжности, путём проведения всяческих исследований, а также новейшего дизайна автомобилей.

В том же году Hyundai выкупает корейскую фирму KIA, которая потерпела финансовый кризис и обанкротилась.