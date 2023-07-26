Ученые подтвердили, что собаки не умеют плакать от боли или расстройства

Многих владельцев домашних питомцев волнует вопрос, умеют ли собаки плакать. Ученые едины в своем заключении: собаки не плачут от боли или обиды.

Это не означает, что у питомцев нет чувств, просто они выражают их по-другому. Слезы же на глазах собаки могут означать, что это способ увлажнения глаз, и не более.

Собаки выражают свое плохое настроение другими способами. Среди них избегание контакта, отказ от еды, чрезмерное вылизывание, повышенная активность и др.