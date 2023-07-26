Проверить качество бензина можно прямо на заправке

Подуйте на него (для ускорения процесса сушки), когда бензин испариться вам необходимо просто оценить оставшееся пятно.

Если пятно малозаметно, то будьте уверены, что топливо на данной заправке качественное и вам не прийдется беспокоиться за своего железного коня.

Если на листе бумаги осталось масляное, хорошо заметное пятно, значит, бензин на этой заправке - с примесями.

А если видно пятно и посторонние частицы на бумаге, то такую заправку лучше объезжать стороной.

Вот таким не хитрым способом можно проверить качество топлива в "полевых" условиях.

На все это у вас уйдет порядка 5 минут, но зато, возможно, в будущем вы не столкнетесь с дорогостоящим ремонтом своего автомобиля.