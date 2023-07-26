Власти Талибана призвали запретить галстуки — потому что они якобы символизируют христианство.

19:04 2023-07-26

К таким выводам пришел глава Управления по приглашению и руководству (орган, который определяет религиозную политику правительства) Мохаммад Хашим Шахид Врор.

По его словам, история галстуков в Исламе совершенно очевидна. Узел, которым завязывается аксессуар, — это крест.

А шариат предписывает, что крест должен быть уничтожен: “Крест — это символ еретиков, символ мучений Христа. Они говорят, что на нем был повешен Иисус”. 

С момента прихода к власти Талибан не навязывал мужчинам никаких правил в одежде.

Почти все официальные лица талибов одеты одинаково: шальвар-камиз, жилет и тюрбан.

Исключения составляют врачи или ведущие новостей, которые все еще носят воротничок и галстук.