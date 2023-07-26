Кевин Спейси окончательно признан невиновным в деле об изнасилованиях четырех мужчин

Суд британской столицы оправдал актера Кевина Спейси по делу об изнасилованиях, в которых его хотели обвинить четверо мужчин.
Эти сведения сообщил телеканал Sky News, представители которого находились в зале суда, когда шло разбирательство по делу артиста.
Спейси обвиняли в преступлениях, совершенных в период с 2001 по 2013 годы.
Жюри присяжных вынесло решение о невиновности мировой знаменитости после 3-ех недель разбирательств.
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