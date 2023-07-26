Лоза возмущен отменой концертов Лорак в Турции

Исполнитель Юрий Лоза убежден, что никакого нейтралитета Турция не придерживается в ситуации с СВО, раз украинцы решают в чужом государстве, каким артистам выступать, а концерты каких отменить.

Лоза заверил, что не знаком с украинской певицей Ани Лорак лично, но знает, что та всегда пела о любви и никакой политикой ее творчество не пронизано.

Артистка не заявляла о своей позиции относительно СВО открыто, а потому на нее ополчились земляки.

Музыкант не понимает, по какому праву украинцы распоряжаются в турецком государстве, где Лорак жила в течение 10 лет в браке с турком. По мнению певца, отношение к знаменитости в этой стране должно быть более лояльным.