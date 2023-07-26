Просмотр рекламы по ТВ спас американца от гибели от онкологии

Джим увидел рекламу по телевидению, где мужчин призывали провериться на рак молочной железы. Он провел самообследование, и нашел у себя узелок размером с горошину.

Сначала она не вызвала у врачей опасения, но потом стала расти и покраснела. Джиму диагностировали онкозаболевание, провели удаление молочной железы и лифмоузлов.

Также пациент прошел лучевую терапию и принимал блокаторы эстрогена. Теперь Джим призывает мужчин не стыдиться, и внимательнее относиться к своему здоровью.