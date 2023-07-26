.Новая Пигкассо: картины свиньи ушли с молотка за 1,2 миллиона долларов

Свинка Пигкассо живет в ЮАР в приюте для животных, принадлежащем Джоан Лефсон. Женщина спасла свою подопечную от отправки на бойню.

Однажды свинья, находясь в своем стойле, взяла кисточку с краской и стала рисовать. Хозяйка заметила это, и решила поощрять ее страсть к творчеству.

Позднее абстрактные картины Пигкассо Джоан выставила на продажу. Одну из картин удалось продать почти за 25 тысяч долларов, а общий доход от свинских шедевров превысил 1,2 миллиона долларов, которые Джоан потратит на содержание приюта.