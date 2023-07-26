Жительнице Бельгии запретили навещать шимпанзе из-за их особых отношений

19:35 2023-07-26

Посетительница зоопарка завела близкие отношения с шимпанзе, из-за чего ей запретили ходить в зоопарк.

Женщина по имени Ада стала наведываться в зоопарк Антверпена в 2021 году. У нее установились близкие отношения с шимпанзе по кличке Чита.

Четыре года Ада регулярно навещала своего друга. Но администрации зоопарка такие отношения показались противоестественными, и вредными для животного.

В результате женщине запретили навещать Читу. Правда, через неделю запрет все-таки сняли, но с условием, что Ада изменит свое поведение в отношении шимпанзе, поскольку это вредит его социализации в группе других обезьян.

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