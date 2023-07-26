Хайдаров не вправе был проводить операции, так как не прошел ординатуру после окончания медицинского ВУЗа

Журналисты "Пятого канала" выяснили, что у Тимура Хайдарова отсутствует ординатура после окончания учреждения образования.
Данный факт обозначает, что он не мог работать практикующим врачом и совершать операции.
В суд на пластического хирурга подала исполнительница Слава, обвинившая его в некачественно выполненной операции на груди.
Также недовольна работой медика и Любовь Успенская, заверившая, что после работы Хайдарова вынуждена была обращаться в другую клинику.
Зато от навыков специалиста в области пластической хирургии в восторге Филипп Киркоров.
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